Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüyük yol ayrımındaki kavşakta iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birisi kaza sonucu kavşakta devrilerek ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.T.Z., R.Z., İ.Z. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini nakledildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.