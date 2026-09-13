Haberler

Beyşehir’de tarlalar alev alev yanıyor

Beyşehir’de tarlalar alev alev yanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadının ardından tarlalarda çıkan anız yangınlarına her gün yenileri ekleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadının ardından tarlalarda çıkan anız yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. İlçenin farklı noktalarında peş peşe çıkan yangınlar ekipleri alarma geçirirken, alevler kent merkezinden de görüldü.

Beyşehir'de hasat sonrası tarlalarda başlayan anız yangınları sürüyor. Beyşehir-Hüyük Kara yolu üzeri başta olmak üzere farklı noktalarda çıkan yangınlarda geniş alanlar alevlere teslim oldu. Özellikle gece saatlerinde çıkan yangınlarda alev ve dumanlar Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü. İhbarlar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Farklı noktalarda aynı anda çıkan yangınlar nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük yaşadığı öğrenildi. Yangınlardan yükselen duman ve rüzgarla ilçe merkezine ulaşan küller ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, tarlalardaki anızların yakılmasına tepki göstererek yangınların hem çevre hem de yerleşim alanları açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi.

Anızların ateşe verilmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor! Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor

Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı