Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir'de silah ticareti yaptığı tespit edilen A.S.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 10'dan fazla marka ve seri numarası bulunmayan tabanca, çok sayıda şarjör, tabanca fişeği ve çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

Operasyonla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı