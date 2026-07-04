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Durdurulan araçta 70 adet kaçak tabanca bulundu

Durdurulan araçta 70 adet kaçak tabanca bulundu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 70 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilde tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine tespit edilen araç polis ekiplerince kontrollü şekilde durduruldu. Yapılan aramada otomobilde 70 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeden farklı şehirlere tabanca götürüleceği bilgisi üzere belirlenen aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen araç kontrollü olarak durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada, 70 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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