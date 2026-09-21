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Beyşehir'de otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Beyşehir'de otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı, 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı; kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.Y. (20) idaresindeki 42 ANA 502 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halindeyken akaryakıt istasyonu önünde kontrolden çıktı. Yön değiştiren otomobil, refüje çıkarak burada bulunan ağacın gövdesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü A.T.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Yılmaz (20) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, feci kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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