Beyşehir'de Otomobil ile Elektrikli Golf Aracı Çarpıştı, 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi 41147 Nolu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 07 ASV 114 plakalı otomobil kavşakta R.Ç. idaresindeki elektrikli golf aracıyla çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil çevredeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile golf aracında yolcu olarak bulunan S.Ö. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA