Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Hüyük kara yolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada, sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.A., T.N. A. ve A.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı