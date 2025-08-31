Beyşehir'de Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. yönetimindeki otomobil Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halindeyken Hüyük ilçesi yol ayrımındaki Yunuslar kavşağında M.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılırken, her iki otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. ve G.Ş. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan S.Ö. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA