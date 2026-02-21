İnşatta hırsızlık iddiasıyla darp edilerek hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan hırsızlık yaparken yakalandığı iddia edilen kişi darp edilerek ağır yaralandı. Kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesinde 13 Şubat günü yaşandı. İddiaya göre, B.Y. akşam saatlerinde kendisine ait inşaattan çaldığını iddia ettiği demir malzemelerini el arabasıyla taşırken yakaladığı R.Ö.'yü darp ederek yaraladı. Başına aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan R.Ö., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya nakledildi. Hırsızlık şüphelisini darp ettiği ileri sürülen inşaat sahibi B.Y. ise olay sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. B.Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan R.Ö. ise doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı