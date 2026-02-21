Haberler

İnşatta hırsızlık iddiasıyla darp edilerek hayatını kaybetti

İnşatta hırsızlık iddiasıyla darp edilerek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan hırsızlık yaparken yakalanan bir kişi, darp edilerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören R.Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inşaat sahibi B.Y. tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan hırsızlık yaparken yakalandığı iddia edilen kişi darp edilerek ağır yaralandı. Kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesinde 13 Şubat günü yaşandı. İddiaya göre, B.Y. akşam saatlerinde kendisine ait inşaattan çaldığını iddia ettiği demir malzemelerini el arabasıyla taşırken yakaladığı R.Ö.'yü darp ederek yaraladı. Başına aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan R.Ö., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya nakledildi. Hırsızlık şüphelisini darp ettiği ileri sürülen inşaat sahibi B.Y. ise olay sonrasında polis tarafından gözaltına alındı. B.Y. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan R.Ö. ise doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göksel yeni imajıyla Sophia Loren'e benzetildi

Yeni imajı Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızına benzetildi
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar

Görüntü Türkiye'den! Sabah bu esrarengiz manzaraya uyandılar
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Göksel yeni imajıyla Sophia Loren'e benzetildi

Yeni imajı Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızına benzetildi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Otobüste köpekli yolcu krizi! 'Savcıyım, polis benim emrimde' deyip tehditler yağdırdı

"Polis benim emrimde" deyip otobüste tehditler yağdırdı