Başkentte takla atan otomobilden 3 kişi yaralı kurtuldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Takla atan araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
