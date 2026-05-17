Başkentte takla atan otomobilden 3 kişi yaralı kurtuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Takla atan araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

