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Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Beypazarı'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Ankara’da Beypazarı’nda iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beypazarı'nın Fasıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda yer alan toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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