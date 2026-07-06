Ankara'da boş arazide çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Beypazarı ilçesi Dikmen Mahallesi'nde bulunan havuç yıkama tesislerinin yakınlarındaki bir boş arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı havuç yıkama tesislerinin yakınındaki boş arazide ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu etrafa yayılan yangın, buğday tarlasına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Sağlık ekipleri olayda yaralanan kimsenin bulunmadığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı