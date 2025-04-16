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Beypazarı'nda Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobil Yandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobilin motor bölümünden dumanlar çıktı. Sürücü araçtan inerek yardım istedi, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Beypazarı'nda otomobil yangını

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, olay Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta durduğu sırada aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gördü. Araçtan inen sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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