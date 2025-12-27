Haberler

Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu, mahalleler beyaza büründü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beypazarı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek kesimlerdeki Kurtkovan ve Batca mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
