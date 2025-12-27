Beypazarı'nda kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Beypazarı'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek kesimlerdeki Kurtkovan ve Batca mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. - ANKARA