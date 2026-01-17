Ankara'da bir binada çıkan baca yangını söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Ruşen Güneş Sokak'ta bulunan bir binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA