Beypazarı'nda Aç Kurtlar Şehre İndi

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için şehre indi. Kurtlar, vatandaşların dikkatini çekerek çöpleri karıştırmaya başladı. Bu ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, bölgedeki hayvanların aç kalmasının nedenini ve şehirlerdeki vahşi yaşamın etkileşimini gözler önüne serdi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde aç kalan kurtlar şehre indi.

Beypazarı ilçesinde aç kalan kurtlar şehirde çöpleri karıştırmaya başladı. Aç kurtları çöpleri karıştırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

