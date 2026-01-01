Beypazarı'nda Aç Kurtlar Şehre İndi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde aç kalan kurtlar, yiyecek aramak için şehre indi. Kurtlar, vatandaşların dikkatini çekerek çöpleri karıştırmaya başladı. Bu ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, bölgedeki hayvanların aç kalmasının nedenini ve şehirlerdeki vahşi yaşamın etkileşimini gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa