Beyoğlu ve Fatih'te hırsızlık yapan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin çantasından bin 200 dolar ve 5 bin lirayla, Fatih'teki bir otelde içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişinin çantasından bin 200 dolar ve 5 bin lirayla, Fatih'teki bir otelde içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlenen yabancı uyruklu şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay 1 Nisan'da Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi Cezayir Sokak'ta meydana geldi Pakistan uyruklu A.A.S.'nin çantasında bulunan bin 200 dolar ve 5 bin Türk lirası çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında aynı şüphelinin 6 Nisan tarihinde Fatih Cankurtaran Mahallesi Kültügün Sokak'ta bulunan bir otelde M.T.'ye ait olan ve içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Fas uyruklu A.F. (44) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli Avcılar'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan A.F. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
