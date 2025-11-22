Beyoğlu'nda Yankesicilik Yapan Zanlı Suçüstü Yakalandı
Beyoğlu'nda Güven Timleri, gözlemledikleri bir şahsın yankesicilik yaparken, bir vatandaşın cüzdanını çaldığını tespit ederek suçüstü yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Beyoğlu'nda Güven Timleri, yankesicilik yapan şahsı suçüstü yakaladı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, 13 Eylül'de Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde yaşandı. Bölgede görevli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı izlemeye başladı. Şahsın montuyla perdeleme yaparak bir vatandaşın cüzdanını aldığını tespit eden polis ekipleri, harekete geçti. Suçüstü yakalanan zanlı C.Ç.(30) polis merkezine götürüldü. Şahsın benzer suçlardan sabıkasının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa