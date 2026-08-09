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Beyoğlu'nda Çanta Hırsızı Tutuklandı

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Beyoğlu’nda bir kişiye ait çantanın çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir kişiye ait çantanın çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin daha önce meydana gelen başka bir yankesicilik olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yankesicilik suçlarının önlenmesi, faillerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'nda çanta hırsızlığı

Yürütülen çalışmalar kapsamında 23 Temmuz tarihinde Beyoğlu'nda bir şahsa ait çantanın çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen V.M. (29) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi.

Başka yankesicilik olayının da şüphelisi çıktı

Polis ekiplerinin devam eden çalışmaları sonucunda V.M., 24 Temmuz 2026 tarihinde yakalandı. Şüphelinin yapılan incelemelerinde, daha önce meydana gelen başka bir yankesicilik olayının da şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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