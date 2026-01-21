Haberler

Beyoğlu'nda 4 katlı iş yerinde yangın

Güncelleme:
Beyoğlu'nda akşam saatlerinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beyoğlu'nda akşam saatlerinde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 23: 30 sıralarında Beyoğlu Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple 4 katlı bir iş iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutması ile yangın söndürüldü.

Öte yandan polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangının bulunduğu çift şeritli yol trafiğe kapatıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
