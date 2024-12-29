Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Öcalan'ın 7 maddelik mesajında dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli detayı
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti

Yangında kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda beş katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, iki kişi ve bir kediyi alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenen ve kalbi duran kedi, ekiplerin yaptığı kalp masajı sayesinde hayata döndü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, İnce Kaş sokakta yer alan beş katlı bir binada saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

KALBİ DURAN KEDİYİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Yangın esnasında binada bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken itfaiye ekipleri iki kişi ve bir kediyi alevlerin arasından çıkardı. Dumandan etkilenerek kalbi duran kediye sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Kalp masajı yapılan kedi uzun uğraşlar sonucu hayata döndürüldü. Kedinin sahibi ise müdahaleyi gözyaşları içinde seyretti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken kurtarılan üç kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

"ÇOCUKLAR BAĞIRIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Şükran Ayrancı, "Ben sabah 7'den beri uyanığım. Sonra baktım 3 yabancı çocuk bağırıyor. Daha sonra camı açtım baktım bir yanık kokusu var. Arka odanın camını açınca yan sokaktan duman geldiğini gördüm ve yangın çıktığını anladım. Sadece yabancılar bağırıyordu. Bir-bir buçuk saat önce başladı. Sabah erken saatte olduğu için kimse yoktu oralarda." dedi.

Yangında kalbi duran kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
img

Netanyahu'nun eşinin mesajları ifşa oldu
img

"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
img

Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHOZKAN:

helal olsun size..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

"Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin" Hz. Muhammed (S.A.V)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu
Dünyanın 1 numarası kot giydiği için kovuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.