İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yalnız yaşayan kadını domuz bağıyla öldürdüler - Haberler

13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine Beyoğlu ilçesindeki 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile domuz bağı yapılarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa