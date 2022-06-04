İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yalnız yaşayan kadını domuz bağıyla öldürdüler - Haberler

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İstanbul'un göbeğinde dehşet! Yalnız yaşayan kadını domuz bağıyla öldürdüler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde cezaevinden 2 yıl önce çıkan 63 yaşındaki kadın, evinde ip ve başörtüsü ile domuz bağı yapılarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekiplerinin cinayeti işleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

13 yıl cinayetten dolayı cezaevinde yatan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, 2 yıl önce pandemiden dolayı serbest bırakıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Bozkurt'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

BAŞÖRTÜSÜ VE İPLE DOMUZ BAĞI YAPILARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine Beyoğlu ilçesindeki 2 odalı daireye giren polis ekipleri, Bozkurt'un ip ve başörtüsü ile domuz bağı yapılarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetin bir gün önce gerçekleştiği üzerinde duran polis, Bozkurt'un yaşadığı dairede delil incelemesi yaptı.

BEYOĞLU'NDA YALNIZ YAŞAYAN KADIN DOMUZ BAĞI İLE ÖLDÜRÜLDÜ

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Bozkurt'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

BEYOĞLU'NDA YALNIZ YAŞAYAN KADIN DOMUZ BAĞI İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozkurt 3. Sayfa Güncel Haberler

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