Beyoğlu'nda Silahlı Tartışma Sonucu Ölüm

Beyoğlu'nda yaşanan tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayı haber veren şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

Beyoğlu'nda, ölümle sonuçlanan tartışmada arkadaşına silahla ateş ettikten sonra haber verdiği polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Piyalepaşa Mahallesi'nde Haydar Arıcıoğlu'nun (43) ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, Suat B'nin (37) kendisine ait iş yerinde arkadaşı Haydar Arıcıoğlu'yla alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı, kavgaya dönüşen olayda Suat B'nin Arıcıoğlu'nu silahla yaraladığı ve sonrasında polise haber verdiği anlaşıldı.

Olay yerine gelen polis Suat B'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlı Suat B'nin emniyetteki ifadesinde, maktul Arıcıoğlu ile otomobil alım satım işi yaptıklarını, alacak meselesi nedeniyle olaydan bir gün önce de aralarında tartışma yaşandığını, olay günü yeniden tartıştıkları sırada maktulün kendisine silah çektiğini, bunun üzerine kendisinin de üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla Arıcıoğlu'na ateş ettiğini, ardından da polisi aradığını söylediği bildirildi.

Şüpheliye ait 11 silah ruhsatı çıktı

Ekiplerce zanlının iş yerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatlı tabancanın dışında 8 tabanca, av tüfeği ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheli Suat B'nin adına 9 tabanca, yivli ve yivsiz iki av tüfeği olmak üzere toplam 11 silah ruhsatı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.