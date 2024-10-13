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Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Şüpheli Tutuklandı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir polis memuruna bıçakla saldıran Oytun I., gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan Kasımpaşa'da yakalandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde polise bıçakla saldıran şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11.00 sıralarında sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırgan Oytun I., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildin şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi Yerel Haberler Kasımpaşa Politika Güvenlik Olaylar Beyoğlu 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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