Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyoğlu'nda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle kaydı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Piyalepaşa Caddesi'nden Kasımpaşa yönüne seyreden bir motosiklet sürücüsü yol üzerine dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Yağdan dolayı kaymış"

Kazayı gören bir başka motosikletli, "Yola yağ dökülmüş, yağdan dolayı kaymış. Motor da olsa araba da olsa burada kaza yapacak. Şu an yaralanın sağlık durumu iyi" dedi. - İSTANBUL