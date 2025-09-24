Haberler

Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda yola dökülen yağ nedeniyle kayarak düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle kaydı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında Piyalepaşa Caddesi'nden Kasımpaşa yönüne seyreden bir motosiklet sürücüsü yol üzerine dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Yağdan dolayı kaymış"

Kazayı gören bir başka motosikletli, "Yola yağ dökülmüş, yağdan dolayı kaymış. Motor da olsa araba da olsa burada kaza yapacak. Şu an yaralanın sağlık durumu iyi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Gayrimenkul çetesi çökertildi! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu

19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.