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Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Bakıldığı İddiasıyla Kavga Çıktı

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Beyoğlu'nda alkollü kişiler arasında çıkan kavga, kız arkadaşına bakıldığı iddiasıyla başladı. Kavgada bir kişi kafasına sopayla vurularak yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beyoğlu'nda kız arkadaşına bakıldığını iddia eden alkollü kişiler arasında satır ve sopalı kavga çıktı. Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi ise yaralandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise iddiaya göre şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup satır ve sopalarla birbirine girdi.

Satırla saldırıp sopayla başına vurup bayılttılar

O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asmalı Mescit Beyoğlu kavga Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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