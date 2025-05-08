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Ağabey kardeşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı

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Beyoğlu'nda Kamer Karanfilyan isimli şahıs, tartıştığı kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Beyoğlu'nda, bir tartışma sonucu ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan'ı silahla vurarak öldürdü ve ardından intihar etti.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Kasap Hurşit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşi Murat Karanfilyan ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Kamer Karanfilyan, kardeşini silahla vurdu. Ağabeyi tarafından vurulan Murat Karanfilyan, olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra Kamer Karanfilyan, aynı silahla intihar etti.

Ağabey kardeşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağabey ve kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından iki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ağabey kardeşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ersoy:

iyi olmuş

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Haber Yorumlarıdilek dilek:

yüreğim acı??

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