Beyoğlu'nda kadının çantasını böyle çaldı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kafede oturan kadının çantası çalındı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kafede oturan kadının çantası çalındı. Hırsızlık şüphelisi kısa sürede yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Olay, 8 Nisan Çarşamba günü saat 08.50 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Kafede oturan kadının çantasını gözüne kestiren hırsız, bir süre sonra harekete geçti. Ardından kadının çantasını alıp kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa süreli kovalamaca sonunda yakalayarak gözaltına aldı. B.Y. isimli şüphelinin üzerinden suç unsuru olduğu belirlenen çanta ele geçirildi. Çanta mağdura teslim edildi. 'Açıktan hırsızlık' suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL