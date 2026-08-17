Telefon Hırsızı Uyuşturucuyla Yakalandı
Beyoğlu'nda bir iş yerinden cep telefonu çalan S.D., polis ekiplerince yakalandı. Üzerinde 0,4 gram taş kokain ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir iş yerinden cep telefonu hırsızı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltında alındı. Üst aramasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu'ndaki bir iş yerinden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin S.D. (42) olduğunu belirledi. Beyoğlu'nda yakalanan şüphelinin üst aramasında 0,4 gram taş kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.