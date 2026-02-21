Beyoğlu'nda gecekondu alev alev yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın esnasında ise mahalleyi adeta duman kapladı.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken gecekondu sakini iki kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen iki kişi ambulans içerisi alındı ve sağlık ekipleri tarafından kendilerine oksijen verildi. Yangın ekipler tarafından söndürülürken gecekondu neredeyse kullanılamaz hale geldi. Öte yandan gecekondunun alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı