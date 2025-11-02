Haberler

İstanbul'un göbeğine büyük panik! 4 kişi mahsur kaldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın bodrum katında elektrik tesisatı nedeniyle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı yangında 4 kişi binada mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

  • Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı.
  • Yangında 4 kişi mahsur kaldı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
  • Mahsur kalanlardan 3 kişiye oksijen tedavisi uygulandı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın bodrum katında elektrik tesisatından yangın çıktı. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Megakent İstanbul, yangın kabusu yaşadı. Beyoğlu ilçesiBülbül Mahallesi Kireçhane Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında saat 21.30 sıralarında elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Dumanlar 2 katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulans içinde 3 kişiye oksijen tedavisi uygulanırken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
