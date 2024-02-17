Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 2 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı çevresinde değnekçilik yaptığı belirlenen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak sivil trafik ekipleri Beyoğlu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında Tarlabaşı Bulvarı çevresinde park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz ücret talep eden, M.Ö. ve S.K. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak' maddesinden adli işlem başlatıldı.