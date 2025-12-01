Haberler

Beyoğlu'nda Bankta Uyuyan Vatandaşın Telefonu Çalındı

Güncelleme:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bankta uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güven timleri ekipleri hızlı bir şekilde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bankta uyuyan vatandaşın cep telefonunu çalan şüpheli kameraya yansıdı. Güven timleri ekipleri, şahsı aynı gün yakaladı.

Edinilen bilgilere göre olay 6 Eylül gecesi yaşandı. Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor. Bu sırada uyanan kişi ne olduğunu anlayamadan çantasını toplayarak uzaklaşıyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını tek tek izledi. Kimlik bilgileri belirlenen V.M. (28) isimli şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

