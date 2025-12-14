Haberler

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın
Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'ta saat 20.00 sıralarında 3 katlı binanın teras katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çevrede paniğe sebep olduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

