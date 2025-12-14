Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'ta saat 20.00 sıralarında 3 katlı binanın teras katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çevrede paniğe sebep olduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL