Beyoğlu'nda korkunç ölüm: Evinin 5'inci katından düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda evinin 5. katından düşen 21 yaşındaki Kübra Kölge, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda evinin 5'inci katından aşağıya düşen 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Düştükten sonra ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Kübra Gölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 22.30 civarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı üzerindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesi ile evde oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle evinin penceresinden 5'inci kattan aşağıya düştü. Tenteye çarparak yere düşen Kölge ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Kübra Kölge ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor"

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Ferhat Güllü, "Kübra Kölge dayımın kızıdır. Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik. Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kübra Kölge'nin cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
