Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Araç Hasar Gördü

Beyoğlu'nda,2 katlı metruk bina çöktü. Park halindeki bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Maviş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen binadan kopan moloz parçaları, sokakta park halindeki 34 BFA 518 plakalı otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin üzerine düşen molozları kaldırarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı