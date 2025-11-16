Haberler

Beyoğlu Kabataş Metro İnşaatında İş Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beyoğlu Kabataş metro inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti, üç işçi yaralandı. Taşeron şirket sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu Kabataş metro inşaatında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin yaraladığı kazaya ilişkin taşeron şirket sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabataş metro inşaatında beton dökme işlemi sırasında yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişi, kazaya ilişkin raporunu tamamladı. Raporda kazanın oluşumunda BMA Enerji Mühendislik İnşaat şirketi sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç. kusurlu bulundu. Gözaltına alınan B.Ç. ve O.Ç., "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
