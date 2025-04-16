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Beylikdüzü'nde Yol Verme Tartışması Kavga ile Bitti

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İstanbul Beylikdüzü'nde yol verme nedeniyle çıkan kavgada bir hamile kadın 'Hamileyim, yapma' diyerek olaya müdahil oldu. Kavga anları kameraya yansıdı.

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı, hamile kadın ortada kaldı

Beylikdüzü'nde yol verme nedeniyle çıkan kavgada ortalık karıştı; o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırırken, bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüsü trafikte çıkan anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda araçtan inenler tekme, tokat birbirine saldırdı. O sırada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren hamile bir kadın ise, "Hamileyim, yapma" diye bağırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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