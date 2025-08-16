Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Polis Baskını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonunda uyuşturucu kullanan iki şahıs, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası polis tarafından yapılan baskınla yakalandı. Bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonundaki 2 şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uyuşturucu kullandı. Polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın düzenlerken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu kullandığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs bir evin balkonunda çevredeki vatandaşlara aldırmadan uyuşturucu madde kullandı. Şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar cep telefonu kameraları ile o anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.