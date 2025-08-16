Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Kullanan Şahıslara Polis Baskını

İstanbul Beylikdüzü'nde bir evin balkonundaki 2 şahıs, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uyuşturucu kullandı. Polis ekipleri ihbar üzerine eve baskın düzenlerken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların uyuşturucu kullandığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs bir evin balkonunda çevredeki vatandaşlara aldırmadan uyuşturucu madde kullandı. Şahısların uyuşturucu kullandığını gören vatandaşlar cep telefonu kameraları ile o anları kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eve baskın düzenledi. Uyuşturucu kullandığı belirlenen G.T. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu. G.T.'nin daha önce de birden çok suç kaydının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL