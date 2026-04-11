Beylikdüzü'nde virajı alamayan TIR devrildi

Beylikdüzü'nde virajı alamayan TIR devrilerek yan yattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 41 VP 487 Plakalı TIR, dönüş esnasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Yan yatan TIR'da sürücü kabinden vatandaşların yardımıyla çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili tutanak tuttu. TIR'ın çekici yardımı ile kaldırılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı