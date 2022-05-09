73 saatlik çaba sonuç verdi! 13 yaşındaki çocuğu kandırıp altınları çalan hırsız yakalandı

İ.U.O isimli şahıs cep telefonu ile aradığı 13 yaşındaki çocuğa kendini başkomiser olarak tanıttı. Sahte polis, çocuğa, 'Adınız şüpheli olarak kuyumcu soygununda geçiyor. Evdeki altın ve nakit paraları incelememiz için bize getirmeniz gerekli" dedi.

NAKİT VE ALTINLARI ALAN DOLANDIRICI KAYIPLARA KARIŞTI

Korkan çocuk, evde bulabildiği tüm altın ve nakit paraları, verilen adrese bıraktı. 28 bin TL, 5 bin 700 dolar ve altınları alan dolandırıcı ortadan kayboldu. Durumu öğrenen çocuğun ailesi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Mağdurların ifadesinin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı.

73 SAATLİK KAYIT İZLENDİ, PARA VE ZİYNET EŞYALARI ELE GEÇİRİLDİ

Konu hakkında ilçe genelinde çalışma başlatan polisler, 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. İ.U.O.'nun Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Adreste bulunan şüpheli yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca ziynet eşyaları ve paraların büyük bir kısmı yapılan aramalar neticesinde bulunduktan sonra polis tarafından aileye geri iade edildi. İ.U.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa