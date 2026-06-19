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Beylikdüzü'nde taksinin bagajındaki valizde 23 kilogram kokain bulundu: 4 gözaltı

Beylikdüzü'nde taksinin bagajındaki valizde 23 kilogram kokain bulundu: 4 gözaltı
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir takside yapılan aramada bagajdaki valizde 23 kilo 350 gram kokain bulundu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir takside yapılan aramada bagajdaki valizde 23 kilo 350 gram kokain bulundu. Araçtaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde operasyon düzenlendi. 18 Haziran'da bir taksiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında taksinin bagajındaki valizde yapılan aramalarda 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına şüphelilerin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yürütülen işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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