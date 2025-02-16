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Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı
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Beylikdüzü'nde bir sitenin yönetim toplantısında çıkan tartışmada öfkelenen şahıs, silahıyla dehşet saçtı.

Beylikdüzü'nde bir sitenin yönetim toplantısında çıkan tartışmada öfkelenen şahıs, silahıyla dehşet saçtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nda yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin sakinleri olağan site yönetim toplantısı için okulun konferans salonunda bir araya geldi. Toplantı esnasında tartışmaya başlayan bir grup site sakini arasında arbede çıktı. Okulun bahçesine taşan kavgada F.K. isimli şahıs, silahı ile kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ü., M.T. ve C.K. isimli vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan F.K.'yı silahıyla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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