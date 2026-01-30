Haberler

Beylikdüzü'nde siteye silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, site girişine art arda açılan ateş sonucu site görevlisi ağır yaralandı. Maskeli bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site girişine art arda açılan ateş sonucu site görevlisi ağır yaralandı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle site girişine art arda ateş açtı. Saldırıda girişte bulunan site görevlisi M.F., kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan görevlinin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan site yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, site girişinde mermilerin isabet ettiği yerlerin afiş ve bayrakla kapatıldığı görüldü. - İSTANBUL

