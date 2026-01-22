Haberler

Beylikdüzü'nde iş yeri kurşunlama anı kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası 3 şüpheli yakalandı. Kurşunlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar, adli mercilere sevk edilerek 2'si tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı. Kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Ocak'ta Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlanma olayla ilgili harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 şahsı yakalamak için 17 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs, suç unsuru 3 adet ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

Emniyette işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, şahısların iş yerini silahla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

