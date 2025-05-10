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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 37 Yaralı Tedavi Altında

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 37 Yaralı Tedavi Altında
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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi etkilendi. Yaralılardan 11'i taburcu edildi, 37'sinin tedavisi devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan yolculara ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, kazadan 49 kişinin etkilendiğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin taburcu olduğunu, 37 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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