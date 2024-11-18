Beylikdüzü'nde kuyumcuya silahlı saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kuyumcu dükkanına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında yaşanan olayda motosikletli iki saldırgan, kuyumcu dükkanına kurşun yağdırmıştı. Olayda ölen ya d yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanında hasar meydana gelmişti. Aynı kuyumcunun geçtiğimiz ay da saldırganların hedefi olduğu ortaya çıkmıştı.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde dükkanın önüne gelen motosikleti iki kişi, kuyumcuya kurşun

yağdırıyor. Kask takan şahıslar, olay yerinden motosikletle kaçıyor.