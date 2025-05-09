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Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan bir tır, karşı şeride geçerek bir otomobil ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü Liman Yolunda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçtikten sonra bir araca ve bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önce seyir halindeki otomobile ardından motosiklete çarptı. Tır bariyerlere çarparak dururken, kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Liman Yolunda trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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