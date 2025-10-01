Haberler

Beylikdüzü'nde İşe Giderken Öldürülen Genç İçin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Akın Can Haberveren'in işe giderken motosikletli bir saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından, katil zanlısının evin önünde beklediği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir dönem de amatör liglerde futbol oynadığı öğrenilen Akın Can Haberveren (27), işe gitmek istediği esnada kapısının önünde kendisini bekleyen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısının motosikletle evin önünde beklediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
