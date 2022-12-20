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Kamera önünde kavga! Kargo çalışanının tek sözü güzellik uzmanını çıldırttı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezine kargo dağıtımı için gelen çalışan ile güzellik uzmanı arasında bekleme krizi çıktı. "İşlemdeyim, biraz bekle." denmesine sinirlenen kargo çalışanı "İşim var, bekleyemem" deyince ortalık karıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah 11.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki bir pasajın içerisinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir güzellik merkezine gelen kargo çalışanı, gelen kargoyu teslim etmek istedi.

"SİZİ BEKLEYEMEM"

Karşı ödemeli olan kargonun sahibi, o sırada işlemde olduğu için beklemesini istedi. Bu duruma sinirlenen kargo çalışanı "Sizi bekleyemem. Dağıtılacak çok kargom var" diyerek tepki gösterdi.

"SENİ KİMSE ELİMDEN ALAMAZ"

İkili arasında tartışma yaşanırken güzellik merkezi çalışanı, "Sen buradan çıkacaksın. Seninle o zaman görüşeceğiz. Seni kimse elimden alamaz" diyerek karşılık verdi. Olay sonrası şikayet üzerine pasaja polis ekipleri sevk edilirken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

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Yazık kargo elemanına yahu, ne tiplerle muhattap oluyor...Böyle tiplere hizmet etmek zorunda olmak ne kadarda acı...Kadın desen kadın değil...

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Rafflesia:

Güzellik merkezi çalışanları ne kadar seviyesiz ve terbiyesizler.. Kargo çalışanı haklı beklemek zorunda değil bir sürü dağıtımı oluyor seni beklerse bir sonraki müşteriyi mağdur edecek ne münasebet.. ne kadar hadsiz aptal insanlar var..

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Orhan Yıldırım:

konuşma şekline bak kimsin lan senmiş terbiyesiz..

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